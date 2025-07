Salute pazienti a rischio arresto cardiaco | l’IA li individua più efficacemente dei medici

Un rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale sta trasformando la diagnosi precoce dei rischi cardiaci, superando le capacità dei medici tradizionali. Grazie alla sua abilità di analizzare immagini e dati clinici in modo approfondito, questa tecnologia può individuare pazienti a rischio di arresto cardiaco con una precisione senza precedenti. Un passo decisivo per salvare vite e ottimizzare le cure, dimostrando come l’innovazione possa diventare alleata della salute.

Un nuovo modello di intelligenza artificiale e’ molto piu’ efficace dei medici nell’ identificare i pazienti a rischio di arresto cardiaco. Il fulcro e’ la capacita’ del sistema di analizzare le immagini cardiache, a lungo sottoutilizzate, insieme a un’ampia gamma di cartelle cliniche, per rivelare informazioni precedentemente nascoste sulla salute cardiaca di un paziente. Il lavoro finanziato a livello federale, guidato dai ricercatori della Johns Hopkins University, potrebbe salvare molte vite e risparmiare a molte persone interventi medici non necessari, tra cui l’impianto di defibrillatori non necessari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: salute - pazienti - rischio - arresto

Problemi alla rete internet: non sono accessibili le cartelle cliniche dei pazienti del centro di salute mentale - A causa di un guasto alla rete Telecom Italia, il Centro di salute mentale di Ravenna non ha accesso alle cartelle cliniche dei pazienti.

Polo Salute Versilia | Pietrasanta Vai su Facebook

Salute, pazienti a rischio arresto cardiaco: l’IA li individua più efficacemente dei medici; Un defibrillatore grande come una saponetta per evitare le aritmie, l'intervento all'ospedale; Bere champagne “protegge” il cuore dall’arresto cardiaco: l’inaspettato legame suggerito da uno studio.

Arresto cardiaco: sintomi, cause e come prevenirlo - Nei pazienti terminali l’arresto cardiaco arriva al termine di un lento deterioramento clinico, che li vede boccheggiare a causa di un movimento muscolare involontario (gasping o respiro agonico). Si legge su dilei.it

Arresto cardiaco: cosa fare e quali cure servono? - My-personaltrainer.it - Agli individui a rischio di arresto cardiaco, il medico consiglia di adottare uno stile di vita sano (quindi non fumare, mantenersi attivi, attenersi a una dieta ... Scrive my-personaltrainer.it