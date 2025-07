Altro che Juve e Arabia ribaltone Osimhen | decisa la sua destinazione

Altro che Juve e Arabia: il futuro di Osimhen si complica, con molte incognite ancora da svelare. L’attaccante nigeriano, desideroso di nuove avventure, potrebbe rimanere a lungo nel limbo del mercato, mentre le trattative si fanno più intricate del previsto. La scena calcistica italiana e internazionale si domanda: dove approderà realmente Victor? La risposta, purtroppo, ancora non è scritta, ma una cosa è certa: il suo destino si sta decidendo in questi ultimi giorni.

Osimhen è ancora sul mercato, con diverse opzioni davanti a sé. Tuttavia né la Juve né una destinazione in Arabia Saudita sembrano essere nel suo prossimo futuro: ecco la novità. Si sta rivelando più complicata del previsto, l’operazione per la vendita di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è destinato a lasciare il Napoli, da almeno un anno, ma ancora non si è capito con chiarezza dove potrebbe andare. La scorsa estate, De Laurentiis riuscì a piazzarlo in prestito al Galatasaray, rinviando la questione di 365 giorni, ma adesso una decisione deve essere presa. Eppure un’offerta chiara per il giocatore ancora non è emersa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Altro che Juve e Arabia, ribaltone Osimhen: decisa la sua destinazione

