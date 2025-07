L' appello di Alemanno per le carceri umane

L’appello di Alemanno per le carceri umane riaccende il dibattito sulle condizioni dei detenuti e sull’importanza di un sistema penale più giusto ed efficace. In un contesto in cui le priorità di governo sono molteplici, è incoraggiante vedere anche parlamentari del Pd sollevare questioni così cruciali. Ma la vera sfida è trasformare queste parole in azioni concrete, affinché la sensibilità non sia solo un monito di passing by, ma un faro di reale cambiamento.

Le priorità, quando si governa, sono sempre tante e forse troppe. E poi capita che, per fortuna in casi come questi, ci sia qualche parlamentare del Pd, a parlarne in Aula. Per fortuna, perché magari ci sarà qualche onorevole di destra ad occuparsi finalmente delle denunce di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia. Certo, è stato condannato per traffico di influenze e già questo può lasciare un po’ perplessi. Poi – la vulgata – «se ne occupa solo perché ora capita a lui». E immaginiamo pure che sia così: e non è un merito far sapere con tenace costanza dalla sua pagina di Facebook – si può fare anche dalla galera rispettando l’ordinamento penitenziario – le condizioni di tutti i detenuti senza parlare solo di se stesso? Permettetemi di dirlo, in prima persona, a Fdi come alla Lega, a Forza Italia come a Noi Moderati: Gianni Alemanno avrà pure avuto un recente percorso politico diverso, a volte alternativo, rispetto al centrodestra originale, ma vivaddio qualcuno si svegli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'appello di Alemanno per le carceri umane

In questa notizia si parla di: alemanno - appello - carceri - umane

DIARIO DI CELLA 12. ARRIVA IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE: IL CALDO ARROVENTA IL SOVRAFFOLLAMENTO. MA LA POLITICA DORME (CON L’ARIA CONDIZIONATA). Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell’Ordinam Vai su Facebook

L'appello di Alemanno per le carceri umane | .it; Milano, giù dai grattacieli col paracadute: l'ultima sfida estrema | .it; Michael Madsen, morto l'attore fedelissimo di Tarantino | .it.

Le nostre carceri sono una barbarie - Anche gli agenti penitenziari stanno dentro quell’inferno. Come scrive msn.com

Alemanno in carcere: a quanti anni è stato condannato e cosa c’è scritto nel suo diario? - Gianni Alemanno racconta dal carcere di Rebibbia l’emergenza sovraffollamento e le criticità del sistema penitenziario italiano. Segnala tag24.it