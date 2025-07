Ballando con le stelle 2025-2026 Milly Carlucci torna con il dance show su Rai1 | ecco quando in TV

Preparativi in corso per l’attesissimo ritorno di Ballando con le Stelle 2025/2026 su Rai1! Con Milly Carlucci ancora alla guida, la ventesima edizione promette grandi sorprese e innovazioni per coinvolgere il pubblico come mai prima d’ora. La data di partenza è ormai vicina: sabato 27 settembre 2025. Non perdete l’appuntamento con il talento, la musica e l’eleganza che da sempre rendono unico questo spettacolo…

Sarà ancora Milly Carlucci a condurre Ballando con le Stelle – edizione 20252026 su Rai Uno. Per la ventesima edizione del programma danzante ci saranno molte novità: ecco cosa è emerso nel corso della presentazione dei palinsesti Rai di oggi, venerdì 27 giugno 2025. Milly Carlucci torna a condurre Ballando con le stelle 2025-2026. Sabato 27 settembre Milly Carlucci tornerà a riaprire il salone delle feste del celebre talent show nel quale molte celebrità del mondo dello spettacolo si sfideranno, in coppia con altrettanti ballerini professionali, a colpi di tango e mazurka. Il talent show – giunge quest’anno alla sua ventesima edizione – e ci terrà compagnia per diverse settimane, durante le quali Milly Carlucci sarà la regina indiscussa del sabato sera, per concludersi il 20 dicembre, con una puntata che segnerà la fine di una stagione che si preannuncia davvero entusiasmante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2025-2026, Milly Carlucci torna con il dance show su Rai1: ecco quando in TV

