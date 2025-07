Meteo ancora 24 ore di afa e temperature fino a 40 gradi | poi temporali e grandine al Nord Al Sud proseguirà il caldo

Preparatevi: le prossime 24 ore ci regaleranno ancora afa insopportabile e temperature fino a 40°C, ma qualcosa sta per cambiare. Un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa si avvicina, promettendo un’importante svolta meteorologica che porterà temporali e grandinate su tutto il Paese. La canicola subtropicale sta per cedere il passo a condizioni climatiche più fresche e variabili, segnando un punto di svolta nel nostro clima estivo.

La canicola subtropicale ha i giorni contati: un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa innescherà «un'importante svolta a livello emisferico» con il ritorno di temporali e grandinate. Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it specificando che «prima ci aspettano ancora 24 ore di caldo record su molte città» e che "per un cambiamento più generalizzato dovremo.

