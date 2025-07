Diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato a Milano da piazzale Lodi al quartiere Corvetto per il diritto alla casa e all' abitare

Diverse centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Milano, da Piazzale Lodi al quartiere Corvetto, per rivendicare il diritto fondamentale alla casa e a un’abitazione dignitosa. Una mobilitazione che testimonia come l’emergenza abitativa sia ormai sotto gli occhi di tutti e richieda interventi concreti e immediati. La voce dei cittadini si alza forte: è tempo di agire per garantire un futuro più equo e abitabile a tutti.

Questo pomeriggio diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato a Milano da piazzale Lodi al quartiere Corvetto per il diritto alla casa e all'abitare. «L'emergenza abitativa ormai è sotto gli occhi di tutti, quindi per me è importante essere qui oggi a manifestare insieme alle sigle sindacali e ai movimenti per la casa per ribadire che sull'emergenza abitativa è necessario fare qualcosa in alleanza su tutti i livelli istituzionali, dal Comune, alla Regione, al Governo» ha affermato Federico Bottelli, consigliere comunale e presidente della commissione casa.

