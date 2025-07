Usa il centro di detenzione per migranti Alligator Alcatraz si allaga dopo un temporale

Nel cuore delle paludi vicino a Miami, l'innovativo centro di detenzione "Alligator Alcatraz" ha dovuto affrontare una sfida inattesa: un temporale estivo. Inaugurato da Donald Trump, il complesso ha subito un allagamento immediato, smentendo le promesse di resistenza del governatore DeSantis. Un episodio che solleva domande sulla durabilitĂ e sicurezza di queste strutture in ambienti ostili, lasciando il pubblico con molte riflessioni sul futuro delle politiche migratorie.

"Alligator Alcatraz", il nuovo centro di detenzione per migranti costruite nelle paludi vicino a Miami e che Donald Trump ha inaugurato martedì non ha retto al primo temporale estivo. Stando ai video pubblicati suo social infatti la struttura si è allagata proprio poco dopo la visita del presidente, nonostante il governatore della Florida Ron DeSantis avesse assicurato che era in grado di resistere a uragani di categoria 2. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, il centro di detenzione per migranti "Alligator Alcatraz" si allaga dopo un temporale

