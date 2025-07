Valditara contro la scuola ideologizzata | No al pensiero unico Su educazione di genere e libri di testo è necessario pluralismo

Il ministro Giuseppe Valditara si oppone con fermezza a una scuola dominata da ideologie, sottolineando l’importanza di un dibattito aperto e pluralista. In un’epoca in cui si discute animatamente di educazione di genere e contenuti nei libri di testo, la sua posizione rappresenta un richiamo fondamentale alla libertà di pensiero e alla diversità di opinioni. È essenziale che il sistema scolastico resti un pilastro di pluralismo e rispetto per tutte le differenze, promuovendo valori di apertura e dialogo.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha ribadito la sua visione di scuola democratica in un articolo su Il Giornale, rispondendo alle critiche sull’educazione di genere e sui libri di testo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

