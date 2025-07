Wimbledon c' è Martinez sulla strada di Sinner | il pronostico

Terzo turno a Wimbledon per il numero uno del mondo che ha battuto senza problemi Vukic: un solo precedente con lo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, c'è Martinez sulla strada di Sinner: il pronostico

In questa notizia si parla di: wimbledon - martinez - strada - sinner

LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ora Martinez-Loffhagen, dopo il match del romano sul campo-6 - Resta con noi per vivere in diretta le emozioni di Wimbledon 2025, tra sfide mozzafiato e colpi di scena inattesi.

#NEWS - #Sinner batte #Vukic in tre set e vola al terzo turno di #Wimbledon : prossimo avversario #Martinez. #Jannik: “Sono a buon punto, ma posso migliorare ancora qualcosa”. Al terzo turno anche #Sonego, #Cobolli, #Darderi, #Bellucci e #Cocciaretto. L Vai su Facebook

Jannik Sinner - Pedro Martinez a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Chi è Pedro Martinez, il prossimo avversario del n° 1 del mondo Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon 2025; Quando gioca Sinner contro Martinez a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro.

Wimbledon, un Sinner travolgente concede solamente 5 game a Vukic e trova Martinez al terzo turno - Diretta live del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e l'australiano Aleksandar Vukic, sempre battuto nei precedenti ... Come scrive sport.virgilio.it

Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita con Pedro Martinez · Tennis - Jannik Sinner affronta al terzo turno di Wimbledon 2025 lo spagnolo Pedro Martinez: scopri di seguito quando gioca e come seguire la partita. Da olympics.com