Legge di bilancio Usa discorso record di quasi 9 ore del dem Hakeem Jeffries prima del voto | Trump rappresenta caos e corruzione - VIDEO

Nel cuore della notte americana, il leader democratico Hakeem Jeffries ha sfidato ogni record, parlando per quasi 9 ore prima del voto sulla legge di bilancio Usa. La sua lunga e appassionata presa di parola ha messo in evidenza le tensioni politiche e il caos che circondano la figura di Trump, simbolo di corruzione e instabilità . Un momento storico che sottolinea quanto il panorama politico statunitense sia in continuo fermento.

Il dem ha iniziato a parlare alle 4:53 del mattino e concluso alle 13:38, battendo il record che apparteneva a Kevin McCarthy, ex leader repubblicano alla Camera che aveva trascorso 8 ore e 32 minuti

