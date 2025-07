Pogacar Vingegaard e Tutto sul Tour Su Sportweek anche i giovani dell' Inter la Spal e Panatta

Il Tour de France 2024 si preannuncia come una battaglia epica tra Pogacar e Vingegaard, i dominatori delle ultime cinque edizioni, pronti a scrivere un nuovo capitolo sulla strada francese. Ma il grande spettacolo non riguarda solo i campioni: giovani talenti dell’Inter, Spal e leggenda Panatta si affacciano alla ribalta, mentre Indurain celebra un anniversario speciale. Chi conquisterà il giallo quest’anno? La risposta promette di sorprendere gli appassionati e non solo.

Chi vince in giallo è destinato a farlo ancora: lo sloveno e il danese, vincitori delle ultime cinque edizioni, si sfidano ancora tra le strade francesi. Anniversario importante per Indurain. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar, Vingegaard e... Tutto sul Tour. Su Sportweek anche i giovani dell'Inter, la Spal e Panatta

In questa notizia si parla di: pogacar - vingegaard - tutto - tour

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Pogacar stuzzica Vingegaard sul Tour de France: “C’è tensione. Lui più forte nelle salite lunghe? Vero” - Il Tour de France 2025 è alle porte e Tadej Pogacar si ripresenta d campione uscente e principale favorito per la maglia gialla da alzare a Parigi in ... Segnala fanpage.it

Tour de France 2025, tutte le tappe: percorso e favoriti della Grande Boucle - Il Tour de France 2025 si prende la scena mondiale del ciclismo dal 5 luglio fino al 27: 21 tappe per un totale di oltre 3 ... Si legge su fanpage.it