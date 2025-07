Cellule tumorali riconvertite in sane | la svolta coreana che rivoluziona la lotta al cancro

Una svolta rivoluzionaria nella lotta contro il cancro arriva dalla Corea del Sud, grazie a un team di ricercatori del KAIST guidato dal professor Kwang-Hyun Cho. Questa innovativa tecnica consente di riconvertire le cellule tumorali in cellule sane, aprendo nuove prospettive terapeutiche senza precedenti. Il futuro della medicina oncologica potrebbe essere rivoluzionato da questa scoperta, che promette di cambiare radicalmente il nostro approccio alla cura del cancro.

È un cambio di paradigma pressoché totale, nell’affrontare la lotta al cancro. La svolta arriva da un’équipe di ricercatori sudcoreani del prestigioso Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) guidati dal professor Kwang-Hyun Cho del Dipartimento di Ingegneria Biologica e del Cervello: gli scienziati hanno dato vita a un una tecnica rivoluzionaria in grado di trasformare le cellule tumorali in cellule sane, e tutto senza ricorrere a chemioterapia o radioterapia. Siamo all’inizio di una nuova era nella medicina oncologica? E’ sicuramente troppo presto per dirlo: la nuova tecnica infatti è stata al momento testata solo su colture di cellule e su modelli animali, ma quello che è certo è che siamo di fronte a un’idea totalmente innovativa, che potrebbe aprire a scenari inaspettati: i ricercatori hanno infatti ricostruito un modello computazionale avanzato chiamato BENEIN capace di simulare il comportamento delle reti genetiche umane e di identificare i geni chiave – i cosiddetti master molecular switches- che regolano la differenziazione cellulare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cellule tumorali riconvertite in sane: la svolta coreana che rivoluziona la lotta al cancro

