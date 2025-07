4 Luglio Colle | forti legami con Usa

Il 4 luglio, in occasione della Festa dell'Indipendenza, il Presidente Mattarella ha sottolineato i profondi legami tra Italia e Stati Uniti, evidenziando come, di fronte a sfide internazionali complesse e drammatiche in Medio Oriente, Ucraina e altrove, i due Paesi condividano l’obiettivo di promuovere stabilità e pace. Un rapporto solido, riflesso di un legame sentito e partecipato, che si rafforza nella cooperazione e nella sicurezza.

11.00 "Di fronte a una congiuntura internazionale" con "sfide molteplici e complesse" e "drammatiche situazioni" in M.O.e Ucraina,Usa e Italia "condividono l'obiettivo di promuovere percorsi di stabilizzazione e pace -oggi così compromessi- attraverso cooperazione e sicurezza".Così il Presidente Mattarella all'omologo Trump per il 4 Luglio. Usa "partner insostituibile", solidi rapporti "riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato", consolidare "su basi di equità e reciproca prosperità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

