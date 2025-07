Maturità e genitori festeggiare fuori dalla scuola è troppo invadente? Ambra | Mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa

La maturità rappresenta il traguardo di un percorso intenso, ma sempre più spesso si trasforma in un evento social, dove la partecipazione dei genitori supera i confini dell’incoraggiamento discreto. Tra foto condivise e festeggiamenti spontanei, si apre un dibattito su quanto questa presenza sia un gesto di supporto autentico e quando rischi di diventare troppo invadente. È il momento di riflettere su come celebrare al meglio senza travalicare i limiti del rispetto e della moderazione.

