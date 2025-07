Kean Inter può essere lui il colpo a sorpresa | decisivo Thuram cosa sta succedendo

L’attenzione si concentra sul futuro di Kean Inter, un possibile colpo a sorpresa che potrebbe rivoluzionare la squadra. Ma nel frattempo, le nubi si addensano su Thuram, il cui sorriso si spegne tra i dubbi e le voci di mercato. La corsa ai rinforzi si infiamma, e l’Inter si prepara a sorprenderti ancora una volta: cosa succederà? Resta con noi per scoprire gli sviluppi decisivi.

Kean Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante classe 2000 della Fiorentina nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Le nubi che si addensano sopra Marcus Thuram iniziano a far riflettere l’ Inter. Il sorriso del francese, così contagioso nei primi mesi in nerazzurro, appare oggi più spento. Le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez hanno innescato un effetto domino di rumors che ha coinvolto anche giocatori come Thuram, pur non direttamente al centro delle polemiche. Come riporta Il Giorno, l’Inter non può escludere un possibile addio dell’ex Gladbach nel caso in cui arrivasse un’offerta importante o venisse pagata la clausola da 85 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, può essere lui il colpo a sorpresa: decisivo Thuram, cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: inter - thuram - kean - essere

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Fiorentina, avanza Sebastiano Esposito: nei panni dell’Inter lo lascereste partire? Sebastiano Esposito per la Fiorentina è molto più di un’idea ed è un’entrata possibile indipendentemente da cosa accadrà nel destino di Moise Kean. Non c’è fretta per il Vai su Facebook

Il Giorno: “Thuram può lasciare l’Inter. Kean il primo sostituto”; Kean contro Thuram, trascinatori e goleador di Fiorentina e Inter: il confronto tra i due attaccanti; TS - Inter-Fiorentina, è di nuovo Kean vs Thuram. L'Arsenal bussa per entrambi (e per Lautaro).

Il Giorno scrive: “L’Inter sta pensando di cedere Thuram, come sostituto piace Kean della Fiorentina” - L'articolo Il Giorno scrive: “L’Inter sta pensando di cedere Thuram, come sostituto piace Kean della Fiorentina” sembra essere il primo su Labaro Viola. Scrive msn.com

Rivoluzione Inter: via Thuram, il sostituto dalla Serie A - L'Inter potrebbe rivoluzionare la rosa dopo la sconfitta contro il Fluminense. Come scrive spaziointer.it