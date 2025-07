Il grande festival di musica dove oltre a ballare si scoprono ottimi formaggi

Preparati a un’esperienza unica ad Alba Collisioni: il festival dove la musica si unisce al sapore autentico del Piemonte. Tra concerti coinvolgenti, formaggi DOP da scoprire e street food di qualità, ogni momento diventa un’esplosione di sensazioni. Fassona on the beat, agnolotti sotto il palco e tanti altri piaceri ti aspettano: perché qui il gusto e la musica vanno in scena, regalando emozioni da vivere fino in fondo.

Fassona on the beat e agnolotti sotto il palco: ad Alba Collisioni è musica, sostenibilità e street food piemontese servito caldo. Dai cheeseburger d'autore ai formaggi DOP raccontati in festival, il gusto va in scena.

