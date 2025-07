Pizza Week Milano Edition 2025 una settimana piena di gusto | dove quando e il programma

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica unica: la Pizza Week Milano Edition 2025 trasforma la città in un palcoscenico di creatività e tradizione, dal 7 al 13 luglio. Tra gusti innovativi e classici rivisitati, scoprirai le eccellenze della pizza milanese in un evento che celebra l’arte della pizza come patrimonio mondiale UNESCO. Non perdere questa settimana di gusto che promette sorprese e delizie per tutti i palati!

Milano, 4 luglio 2025 – Alla scoperta di gusti originali ed inusuali di uno dei cibi più amati e consumati al mondo, riconosciuto patrimonio dell'Unesco, la pizza. La manifestazione, Pizza Week Milano Edition, giunta alla seconda edizione, dal 7 al 13 luglio, è curata da 50 Top Pizza, la guida online alle migliori pizzerie del mondo, fondata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, coinvolge le eccellenze della pizza milanese con degustazioni, eventi e collaborazioni d'autore in 47 locali per 28 brand di pizzerie con la partecipazione dei migliori pizzaioli italiani e stranieri.

