Trump | il Big Beautiful Bill lancerà gli Usa come un razzo

Il panorama politico statunitense si infiamma con l’approvazione del cosiddetto "Big Beautiful Bill", definito da Donald Trump come il più grande provvedimento di spesa nella storia degli USA. Mentre il paese si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, questa legge segna un nuovo capitolo nel suo percorso economico e politico, unendo e al tempo stesso dividendo gli americani. Nel grande palcoscenico della nazione, le decisioni di oggi plasmeranno il futuro...

Andrews Base, 4 lug. (askanews) - "Il Big Beautiful Bill lancerà gli Stati Uniti come un razzo" ha detto Donald Trump commentando la sua legge di spesa prima di partire per l'Iowa per le celebrazioni del 4 luglio. "Si tratta del più grande provvedimento di spesa nella storia" ha aggiunto, salutando l'approvazione da parte del Congresso della legge finanziaria fortemente voluta dalla sua amministrazione ma che ha diviso gli americani. Nel grande pacchetto fiscale ci sono tra le altre cose aumenti di spesa per il Pentagono e la sicurezza dei confini, e forti riduzioni agli aiuti sociale, con un grande ridimensionamento per l'assistenza sanitaria del Medicaid, l'assicurazione pubblica per le fasce di reddito più basse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: il Big Beautiful Bill lancerà gli Usa come un razzo

