Rapina a Taranto in casa di un sordo che non s' accorge di nulla arriva il figlio e viene pestato | 4 arresti

Una drammatica rapina sconvolge Taranto, quando quattro uomini, tra Bari e Taranto, prendono di mira un anziano disabile sordomuto. La scena si conclude con l’intervento del figlio, che, nel tentativo di proteggere il genitore, viene brutalmente aggredito. L’operazione, coordinata dalla Procura, porta all’arresto di quattro cittadini georgiani, restituendo un po’ di giustizia a una comunità segnata da questa triste vicenda.

Quattro georgiani arrestati tra Taranto e Bari per rapina aggravata ai danni di un anziano disabile. Operazione coordinata dalla Procura.

