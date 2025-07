Stroppa uomo di Elon Musk domani a Versiliana Festival 2025

Domani, alle ore 18:30, la Versiliana Festival 2025 si anima con un evento imperdibile: Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia, svelerà i segreti del mondo contemporaneo durante "Incontri al Caffè". Condotto dal giornalista Alessandro Sallusti, questo appuntamento gratuito promette di aprire una finestra sulle innovazioni e le sfide future. Non perdete l’occasione di ascoltare una figura così influente e conoscere le sue visioni per il domani.

Versiliana Festival 2025 dalle mille emozioni: è tutto pronto per il grande incontro, in programma nel tardo pomeriggio di domani (a partire dalle ore 18,30), con Andrea Stroppa, l’uomo italiano di Elon Musk. In occasione di “Incontri al Caffè 2025” ( Versiliana Festival 2025 ) Andrea Stroppa racconterà cosa succede nel mondo. Incontro condotto dal giornalista Alessandro Sallusti (Direttore de ‘Il Giornale’. L’ingresso è rigorosamente gratuito. Domenica, sempre dalle ore 18:30, ci sarà un’altra interessantissima tappa targata Versiliana Festival 2025. Ecco l’incontro “ Garlasco e non solo. Se la cronaca nera diventa un fatto politico che divide gli italiani”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Stroppa (uomo di Elon Musk) domani a Versiliana Festival 2025

Da Tajani a Giuli, Valditara e Stroppa al Caffè della Versiliana - I ministri Antonio Tajani, Giuseppe Valditara e Alessandro Giuli, il viceministro Francesco Paolo Sisto, ma anche Carlo Calenda, Pierluigi Bersani, Roberto Vannacci, Red Canzian, Pupo e Andrea Stroppa ... Scrive msn.com

Da Tajani a Giuli, Valditara e Stroppa al Caffè della Versiliana - Sono alcuni degli ospiti degli Incontri al Caffè della Versiliana, nell'ambito della 46ma edizione del Festival promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana, in programma dal 5 luglio al 31 ... Lo riporta ansa.it