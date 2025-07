Esplosione in distributore di benzina a Roma e gente in fuga dalle case testimoni | Sembrava una bomba

Un'onda di paura ha sconvolto Roma questa mattina, quando un'esplosione violenta ha colpito il distributore di benzina in via dei Gordiani. Testimoni e residenti sono corsi via in preda al panico, descrivendo scene che sembravano uscite da un incubo: "Sembrava l'inferno". La città si interroga ora sulle cause di questa drammatica esplosione, mentre le autorità investigano per fare luce sull'accaduto.

#NEWS - #Roma, 21 feriti per l'#esplosione al distributore di benzina, tra cui otto poliziotti e un vigile del fuoco. L'ipotesi del distaccamento della pompa di una cisterna di alimentava l'impianto. "Boato fortissimo sembrava una bomba" Tetto volato a 300 metri. Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città . Vai su Facebook

