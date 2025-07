San Lorenzo Maggiore entrano nel clou i festeggiamenti per Maria Santissima della Strada

San Lorenzo Maggiore si anima con i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima della Strada, un evento che promette emozioni intense e spiritualità condivisa. Dopo il successo della prima serata, il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, attirando fedeli da tutta la regione. Da lunedì 30 giugno, il santuario si trasforma in un crocevia di devozione e tradizione. Un weekend che non bisogna lasciarsi sfuggire!

Tempo di lettura: 3 minuti Entriamo nel fine settimana clou dei festeggiamenti in onore a Maria Santissima della Strada in programma alla Piana di San Lorenzo Maggiore. Dopo il grande successo della prima serata della festa civile di domenica scorsa ecco che abbiamo in agenda gli appuntamenti di questo weekend. Da lunedì 30 giugno tutte le sere alle ore 20.00 il Santuario della Vergine sta registrando una grande affluenza di fedeli che partecipano alla recita del santo rosario e alla celebrazione della Santa Messa. Sabato 5 luglio alle ore 19.30 ci sarà di nuovo il Santo Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa.

