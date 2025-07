Stop all’Ilva | Taranto ferma l’acciaio Ci dovremo rifornire all’estero

L’ombra di una crisi industriale si ormai staglia su Taranto: con la chiusura temporanea dell’Ilva, l’Italia si trova costretta a fare affidamento sull’estero per l’approvvigionamento dell’acciaio. Un dramma che, radicato in decenni di declino, mette a rischio il futuro di un simbolo industriale italiano. La domanda ora è: come reagirà il nostro Paese a questa emergenza?

Stamattina l’ex Ilva di Taranto fermerà una delle banchine portuali, il terzo sporgente. Ufficialmente per lavori alla ferrovia. In realtà perché il lavoro è venuto meno. Tanto che a resterà operative saranno «poche figure professionali» fa sapere l’azienda. Siamo di fronte a un dramma che parte da lontano. Gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia oggi producono quasi la metà di quanto l’impianto mettesse sul mercato negli anni Sessanta. A partire dalla cacciata della famiglia Riva, sono stati fatti tutti gli errori possibili. La magistratura non ha mai preso in considerazione un fatto semplice. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stop all’Ilva: Taranto ferma l’acciaio. Ci dovremo rifornire all’estero

In questa notizia si parla di: ilva - taranto - stop - ferma

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - L'incidente del 7 maggio ha gravemente compromesso l'altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto, sollevando un allarme che preoccupa lavoratori e comunità.

AGGRESSIONE AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TARANTO La CISL FP del Comune di Taranto esprime la propria ferma condanna per l’aggressione avvenuta questa mattina presso gli Uffici dei Servizi Sociali nei confronti di due colleghe. "Un episodio Vai su Facebook

Stop all’Ilva: Taranto ferma l’acciaio. Ci dovremo rifornire all’estero; Ex Ilva di Novi senza acciaio: “Dalla metà di luglio stop alla produzione”; EX ILVA-TARANTO/ Fermo per manutenzione l'unico altoforno in marcia.

Stop all’Ilva: Taranto ferma l’acciaio. Ci dovremo rifornire all’estero - Dopo lo stop dell’altoforno, i veti di pm ed Emiliano, Taranto chiude la banchina portuale. Secondo panorama.it

Ex Ilva, adesso il piano di salvataggio esclude Taranto e punta sul Nord - Martedì vertice al ministero con gli enti locali pugliesi. Segnala ilsecoloxix.it