la grazia il nuovo film di sorrentino apre la mostra di venezia

Il talento di Paolo Sorrentino si prepara a incantare Venezia con il suo nuovo capolavoro, "La Grazia", che aprirà in prima mondiale la 82/a Mostra del Cinema. Con Toni Servillo protagonista e un cast stellare, il film promette emozioni intense e riflessioni profonde. Un evento imperdibile che segna un’altra tappa importante nella brillante carriera del regista premio Oscar. La magia del cinema italiano ancora una volta protagonista: preparatevi a vivere un’esperienza unica.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, aprirà in prima mondiale la 82a Mostra del cinema di Venezia il 27 agosto. Lo annuncia la Biennale di Venezia. Protagonista è Toni Servillo, alla sua settima collaborazione con il regista Premio Oscar, e Anna Ferzetti. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, da Numero 10, e da PiperFilm che distribuirà il film in Italia. MUBI detiene i diritti mondiali del film, esclusa l'Italia. The Match Factory gestisce le vendite internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net