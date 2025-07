Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | prova scritta il 16 e 17 luglio Ecco i QUADRI di riferimento per la valutazione

Se sei uno degli insegnanti di religione cattolica pronti a mettere alla prova le tue competenze, segna le date sul calendario: 16 e 17 luglio. Le prove scritte si svolgono alle ore 9, con le operazioni di identificazione a partire dalle 8. Per affrontare al meglio questa sfida, consulta i quadri di riferimento per la valutazione. Ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti con sicurezza e successo.

Si svolge il 16 luglio, per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, e il 17 luglio, per gli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, la prova scritta del concorso ordinario di religione cattolica. La prova inizia alle ore 9 e termina alle ore 10.40. Le operazioni di identificazione dei candidati iniziano alle ore 8. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

