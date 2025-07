Wimbledon 2025 il programma del 4 luglio | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Venerdì 4 luglio a Wimbledon 2025 si accende il campo con cinque italiani pronti a lasciare il segno, tra singolare e doppio. Dai duelli di Mattia Bellucci e Luciano Darderi alle sfide del doppio femminile con Sara Errani e Jasmine, il tricolore si fa onore in un torneo che promette emozioni e sorprese. Scopri dove e come seguirli, perché ogni punto conta in questa avvincente giornata di tennis italiano.

Cinque italiani impegnati tra singolare e doppio oggi, venerdì 4 luglio, a Wimbledon 2025. Nel singolare maschile cercano un posto negli ottavi di finale Mattia Bellucci contro il britannico Cameron Norrie, 29 anni ex numero 8 al mondo e semifinalista sull’erba dell’All England Club nel 2022, e Luciano Darderi che affronta l’australiano Jordan Thompson, 31 anni e numero 44 del mondo. Nel doppio femminile invece tocca a Sara Errani e Jasmine Paolini (terze favorite del seeding) che se la vedranno contro la coppia formata dalla tennista di Taiwan, Hao-Ching Chan, e della ceca Barbora Krejcikova. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, il programma del 4 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli

In questa notizia si parla di: wimbledon - luglio - italiani - programma

Pronostici Wimbledon 2 luglio: la Raducanu sfida l’ex campionessa - Il Day 3 di Wimbledon promette emozioni ad alta quota, con talenti come Paolini e Sabalenka pronti a stupire.

#Wimbledon2025, il programma del 3 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli Vai su Facebook

#Wimbledon2025, il programma del 3 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli Vai su X

Wimbledon 2025, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 4 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Wimbledon 2025, gli italiani in campo venerdì 4 luglio: programma e orari tv.

Wimbledon 2025, il programma del 4 luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli - Nel singolare maschile cercano un posto negli ottavi di finale Mattia Bellucci contro il britannico Cameron N ... Come scrive msn.com

Wimbledon 2025, il programma di oggi 4 luglio: orari e partite - Due scenderanno in campo oggi 4 luglio, ossia Luciano Darderi che se la vedra con l’a ... Si legge su msn.com