ci sono miley cyrus foo fighters rita ora tra i nuovi singoli del 4 luglio

Il 4 luglio si apre con un’esplosione di musica internazionale e italiana: Miley Cyrus, Foo Fighters e Rita Ora lanciano i loro nuovi singoli, pronti a conquistare le radio di tutto il mondo. Tra sonorità coinvolgenti e atmosfere estive, questi brani promettono di diventare protagonisti della stagione. Scopriamo insieme le novità più interessanti di questa giornata all’insegna del fermento musicale globale.

Un radio date dal sapore internazionale con buona parte dei nuovi singoli in uscita nella giornata odierna, 4 luglio proveniente da diverse parti del mondo, insieme alle proposte degli artisti nostrani. Miley Cyrus – Easy Lover: Dopo il successo globale di End Of The World, la popstar lancia il secondo singolo estratto da Beautiful World. Un up tempo candidato a diventare uno dei tormentoni della stagione estiva, era stato escluso da Plastic Hearts e Cowboy Carter di Beyoncè. Easy Lover era stato inviato a Queen Bey come demo per una collaborazione tra le due artiste nell'ultimo album insieme a II Most Wanted, brano successivamente inserito nella tracklist del lavoro in studio dell'interprete di Houston.