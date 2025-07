Temptation Island tutte pazze per il più sexy tra tutti i corteggiatori | chi è Flavio Ubirti?

La nuova edizione di Temptation Island sta già facendo scintille, e tra tutte le tentazioni, uno spicca su tutti: Flavio Ubirti. Il suo fascino irresistibile e il sorriso contagioso hanno catturato l’attenzione di tutti, lasciando i fan senza parole. Ma chi è davvero quest’uomo che sta rivoluzionando l’isola? Scopriamolo insieme, perché questa stagione promette emozioni forti e sorprese inattese.

La nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata e già uno dei tentatori ha monopolizzato l’attenzione. Basta un’occhiata per capire perché: fascino da vendere, fisico scolpito e un sorriso che ha mandato in tilt fidanzate e pubblico. Si chiama Flavio Ubirti ed è lui la vera rivelazione di questa stagione. Ma chi è davvero il ragazzo che ha conquistato l’isola delle tentazioni? View this post on Instagram A post shared by ANCHE OGGI COSÌ (@ancheoggicosi) Temptation Island: tutto su Flavio Ubirti. Flavio Ubirti è nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, e ha 24 anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Temptation Island, tutte pazze per il più sexy tra tutti i corteggiatori: chi è Flavio Ubirti?

