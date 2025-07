Trump | Nessun progresso sull' Ucraina con Putin continuiamo a dare armi a Kiev

Prima di partire per l'Iowa, Donald Trump ha ribadito che non ci sono stati progressi sull'Ucraina con Putin, affermando di continuare a fornire armi a Kiev. Il tycoon ha sottolineato l'importanza di garantire sufficiente supporto militare, evidenziando la delicatezza della situazione. La questione resta complessa e carica di tensione, lasciando aperto il dibattito su quale possa essere la strategia piĂą efficace per la pace in Ucraina.

" Non ho fatto nessun progresso sull'Ucraina con Putin", ha dichiarato Donald Trump prima di partire per l'Iowa. Il presidente Usa ha detto a Vladimir Putin che non è "contento" della situazione in Ucraina e ha negato di aver smesso di fornire armi all'Ucraina. "Le abbiamo date e continuiamo a farlo ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi" ha evidenziato il tycoon. Il punto alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Nessun progresso sull'Ucraina con Putin, continuiamo a dare armi a Kiev"

