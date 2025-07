Ultimissime Juve LIVE | oggi il primo giorno in bianconero di Jonathan David novità sul futuro di Vlahovic

Benvenuti alle ultime novità in tempo reale sulla Juventus! Oggi segna il debutto di Jonathan David in maglia bianconera, mentre si fanno sempre più chiare le prospettive sul futuro di Vlahovic. La redazione di JuventusNews24 vi tiene aggiornati su tutte le evoluzioni, garantendo notizie fresche e affidabili. Rimanete con noi per scoprire cosa riserva questa giornata ricca di emozioni e colpi di scena nel mondo Juventus. La passione bianconera non si ferma mai!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 4 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 luglio 202 5. David Juve LIVE: il canadese è atterrato a Malpensa! Il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: oggi il primo giorno in bianconero di Jonathan David, novità sul futuro di Vlahovic

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - giorno - primo

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ Vai su Facebook

Cosa succede sul calciomercato? News e trattative in DIRETTA; Calciomercato, le notizie del 16 gennaio: Cambiaso vicino al City che tratta con la Juve. Il Napoli forte su Garnacho; La Juventus valuta l'esonero di Thiago Motta prima della gara col Genoa: ore caldissime.

Juventus, il giorno di David: arrivo in italia, visite mediche e firma, il programma - Jonathan David sbarca in Italia: l'attaccante arriva a Torino venerdì 4 luglio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la Juventus La Juventus ha piazzato il primo colpo estivo, ... Riporta calciomercato.com

David Juve LIVE: il racconto della prima giornata del nuovo attaccante bianconero – FOTO e VIDEO - David Juve, il racconto della prima giornata dell’attaccante canadese, nuovo arrivato del club bianconero – FOTO e VIDEO (inviato al J Medical) – È Jonathan David il primo colpo del calciomercato Juve ... Si legge su juventusnews24.com