Paolo Sorrentino aprirà la Mostra del Cinema di Venezia con La Grazia

Paolo Sorrentino, maestro del cinema italiano, tornerà a incantare Venezia aprendo l’82ª Mostra del Cinema con il suo nuovo capolavoro, *La Grazia*. Presentato mercoledì 27 agosto al Lido, il film promette emozioni e riflessioni profonde, con Toni Servillo protagonista. Questa prestigiosa apertura consacra ancora una volta la sua creatività, ricordandoci che uno dei più grandi autori italiani ha fatto il suo debutto proprio in questa storica sede, dimostrando che...

Sarà Paolo Sorrentino ad aprire l’82esima Mostra del cinema di Venezia. Al Lido presenterà infatti il suo nuovo La Grazia, da lui scritto e diretto, mercoledì 27 agosto, prima serata della kermesse. Nel cast figurano Toni Servillo per il ruolo da protagonista e Anna Ferzetti. Il film concorrerà per il Leone d’Oro. «Mi piace ricordare che uno dei più importanti e apprezzati autori italiani a livello internazionale esordì proprio alla Biennale nel 2001 con il suo primo film, L’uomo in più », ha detto il direttore della Mostra Alberto Barbera. «Un legame consolidato con la presentazione fuori concorso dei primi episodi della serie The Young Pope (prima e seconda stagione) e, soprattutto, con È stata la mano di Dio che, nel 2021, si meritò il Leone d’argento-Gran Premio della Giuria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paolo Sorrentino aprirà la Mostra del Cinema di Venezia con La Grazia

