Beukema-Napoli visite mediche fissate | Arriva con Noa Lang | Il papà-agente decisivo

Il calciomercato senza segreti si avvicina a una svolta decisiva: Napoli sta per ufficializzare l'acquisto di Sam Beukema, il centrale olandese che ha conquistato la fiducia di Conte. Dopo settimane di trattative e un'ultima resistenza del Bologna, le negoziazioni sono ormai agli sgoccioli, con le parti pronte a firmare. La conclusione di questa operazione potrebbe cambiare le sorti della difesa azzurra, segnando un passo importante verso l’obiettivo stagionale.

La trattativa che tiene in sospeso l'ambiente azzurro è ormai agli sgoccioli. Sam Beukema, il centrale olandese che ha superato ogni altra opzione nella lista di Conte, è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. La distanza tra le parti si è ridotta a pochi milioni, con il Bologna che, dopo una lunga resistenza, ha finalmente ammorbidito la propria posizione iniziale. A sbloccare l'operazione, come svelato da fonti vicine alla trattativa, è stato il pressing decisivo del papà -agente del giocatore. Il difensore ha già manifestato la propria volontà assoluta di sposare il progetto partenopeo, mettendo pressione al club rossoblù per accelerare una cessione che ora appare inevitabile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it