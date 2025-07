Il momento dell’esplosione al distributore di Roma ripreso da una finestra poco distante

Un’esplosione improvvisa scuote il cuore di Roma, catturata da una finestra vicina. Claudia, Roberta e Alessandro condividono le loro testimonianze, tra vetri rotti, paura e frammenti di legno volati in casa. La scena appare come un vero e proprio atto di terrorismo, lasciando la comunità sotto shock e chiedendosi cosa si nasconda dietro questa drammatica esplosione. Ma cosa è realmente successo in via dei Gordiani?

“Mia madre ha un taglio sulla gamba, i vetri delle finestre si sono frantumati”. È il racconto di Claudia che abita a poca distanza dal luogo in cui è avvenuta l’ esplosione in un distributore di benzina a Roma, in via dei Gordiani. Roberta racconta di essere andata via “in ciabatte” da casa, “sembrava un attentato”, dice. Mentre Alessandro racconta di “ pezzi di legno volati in casa “. Diversi residenti della zona dicono di aver visto “persone ricoperte dai vetri in strada”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il momento dell’esplosione al distributore di Roma ripreso da una finestra poco distante

In questa notizia si parla di: esplosione - distributore - roma - momento

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: i ladri cercano di colpire il distributore automatico di 'gratta e vinci' - Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, Borgaro Torinese è stata scossa da un'esplosione che ha lasciato i residenti increduli.

?Rai News riferisce che sono almeno dieci i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani a Roma. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. Sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore del 118. Vai su X

#Roma Esplosione a un distributore gpl in via Gordiani. La questura fa sapere che ci sono 8 poliziotti feriti. Boato udito in tutta la città. Una densa... Vai su Facebook

Esplosione in un distributore a Roma, almeno 10 i feriti; Roma, il momento dell'esplosione in un distributore di gpl; Esplosione in distributore a Roma: almeno 10 feriti. Il video choc.

Roma, il momento dell'esplosione in un distributore di gpl - L’ esplosione che ha coinvolto un distributore di benzina nel centro di Roma, ha causato anche diversi feriti tra vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e alcuni passanti. Come scrive msn.com

Centocelle, il momento dell’esplosione al distributore: gravi danni e feriti - Una forte esplosione con successivo incendio si è verificata nelle prime ore della mattina nel distributore di benzina di Via dei Giordiani al Prenestino, Esplosione di un distributore in Via dei Gior ... Segnala panorama.it