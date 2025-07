3DS AKMenu-Next v1.61.1 | Novità e Guida all’Installazione

Scopri le ultime novità di AKMenu-Next v1.6.1.1, la versione più aggiornata per il tuo 3DS Akmenu Next. Con questa release, potrai beneficiare di un miglioramento significativo: nds-bootstrap non è più incluso nel pacchetto, permettendoti di aggiornare facilmente alla versione più recente senza attese. Sei pronto a potenziare la tua esperienza di gioco? Ecco tutto ciò che devi sapere per un'installazione semplice e veloce.

La versione AKMenu-Next v1.6.1.1 è ora disponibile! Questa release è sostanzialmente identica alla v1.6.1, ma con un’importante modifica: nds-bootstrap non è più incluso nel pacchetto di AKMenu-Next. Questo cambiamento è stato implementato per garantire che gli utenti possano sempre utilizzare l’ultima versione disponibile di nds-bootstrap senza dover aspettare aggiornamenti del frontend. Se hai già utilizzato versioni precedenti di AKMenu-Next, assicurati di seguire le nuove istruzioni di installazione per scaricare separatamente nds-bootstrap. Scarica AKMenu-Next v1.6.1.1: GitHub Release Cosa c’è di nuovo?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

