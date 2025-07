Cina | riduzione strutturale di tasse imposte giova imprese high-tech manifatturiere avanzate

Le politiche di riduzione fiscale della Cina stanno rivoluzionando il panorama delle imprese high tech e manifatturiere avanzate, offrendo uno slancio decisivo all’innovazione e alla crescita sostenibile. I dati dei primi cinque mesi del 2025 confermano come tali incentivi stiano potenziando la competitività e la qualità delle industrie più avanzate. Questa strategia promette di ridefinire il futuro industriale del Paese, rafforzando la sua posizione come leader globale nell’innovazione tecnologica.

Le politiche di riduzione strutturale fiscale e delle imposte della Cina hanno dato nuovo slancio allo sviluppo di alta qualita' delle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e nella produzione avanzata, come dimostrano gli ultimi dati. Nei primi cinque mesi del 2025, il valore totale della riduzione fiscale e delle imposte e dei rimborsi fiscali, finalizzati a sostenere l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dell'industria manifatturiera avanzata, ha raggiunto i 636,1 miliardi di yuan (circa 88,9 miliardi di dollari), hanno rivelato oggi i dati dell'Amministrazione fiscale statale. Di questi, le riduzioni dell'imposta sul reddito delle societa' per le imprese ad alta tecnologia e le industrie emergenti hanno rappresentato 140,7 miliardi di yuan, mentre le detrazioni dell'IVA e i rimborsi fiscali per le imprese manifatturiere avanzate sono stati pari a 415,8 miliardi di yuan, secondo questi dati.

