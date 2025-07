Douglas Luiz Juve possibile ritorno in Inghilterra per il brasiliano | scambio alla pari con quel club di Premier? L’ultima idea

Il futuro di Douglas Luiz si fa incerto: potrebbe tornare in Inghilterra attraverso uno scambio alla pari con un club della Premier League. La Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato, valuta varie strategie per rafforzare l’attacco, con Jadon Sancho del Manchester United come obiettivo prioritario. Ma questa ipotesi rappresenta davvero la svolta? Scopriamo le ultime novità sulla trattativa e le possibilità che si aprono per i bianconeri.

Il mercato Juve sta lavorando su diverse opzioni per rinforzare il proprio attacco, e Jadon Sancho del Manchester United è uno degli obiettivi principali. Come riportato dal Corriere dello Sport, una possibile soluzione per abbattere i costi dell'operazione potrebbe essere l'inserimento di Douglas Luiz come contropartita. Il centrocampista brasiliano, che non ha trovato spazio da titolare nella formazione bianconera, potrebbe essere ceduto al Manchester United in uno scambio quasi alla pari con Sancho.

