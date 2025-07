In Italia si allatta poco nonostante i benefici per i bimbi | l’appello SIP per sostenere le madri senza colpevolizzarle

In Italia, l'allattamento al seno resta un gesto poco praticato, nonostante i evidenti benefici per i neonati, tra cui riduzione di asma e infezioni. Solo 3 su 10 bambini sono allattati esclusivamente a 4-5 mesi. La Società Italiana di Pediatria lancia un appello: è fondamentale implementare politiche di supporto concrete per permettere alle madri di fare una scelta libera e informata, promuovendo la salute dei più piccoli e il benessere delle famiglie. Continua a leggere.

L’allattamento al seno riduce il rischio di asma, obesità e infezioni, ma in Italia solo 3 su 10 bambini sono allattati esclusivamente a 4-5 mesi. Una nuova revisione scientifica conferma i benefici e la SIP lancia un appello: servono politiche e sostegni concreti per garantire davvero alle madri la possibilità di scegliere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italia - benefici - appello - madri

Boom di auto elettriche anche in Italia, ecco i benefici che attraggono - Boom di auto elettriche anche in Italia: ecco i benefici che attraggono. Dati alla mano, il 2025 si prospetta come l’anno decisivo per l’automotive, con l’elettrico che si afferma come motore di rinascita.

( Fulvio Fiano) Francis Kaufmann ha lasciato scadere i termini per presentare ricorso contro la decisione della corte d'Appello di Larissa di estradarlo in Italia ed entro pochi giorni sarà a Roma per rispondere di fronte alla procura di Roma dell'accusa di a Vai su Facebook

Utero in affitto, non poter diventare madri è una malattia: appello alla premier Meloni; Specchia, l'appello della mamma di Noemi Durini al ministro Nordio: «No a permessi premio per chi commette fem; L'appello di Shagufta, madre, cattolica e perseguitata dalla legge sulla blasfemia in Pakistan.

In Italia si allatta poco nonostante i benefici per i bimbi: l’appello SIP per sostenere le madri senza colpevolizzarle - L’allattamento al seno riduce il rischio di asma, obesità e infezioni, ma in Italia solo 3 su 10 bambini sono allattati esclusivamente a 4- Segnala fanpage.it

Appello Unicef alle forze politiche 'mai più bambini in carcere' - "L'Unicef Italia esprime preoccupazione sulla reale tutela dei diritti dei bambini figli di madri detenute, anche alla luce delle osservazioni contenute nella Relazione della Corte Suprema di Cassazio ... ansa.it scrive