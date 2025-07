Roma aggressione razzista su un bus di linea in centro | eseguite 4 misure cautelari

Una notte di paura a Roma: un bus di linea nel centro si trasforma in scena di un violento episodio razzista. Dopo più di un anno, le indagini dei carabinieri portano all’arresto di quattro giovani italiani coinvolti in un’aggressione che ha segnato profondamente la comunità . La giustizia fa passi avanti, ma episodi come questi ci ricordano quanto sia importante promuovere rispetto e tolleranza nelle nostre strade.

Era stato aggredito, insultato con frasi razziste e derubato di orologio e portafoglio su un bus notturno a Roma piĂą di un anno fa. Un 25enne di origine libica è stato avvicinato e accerchiato da un gruppo di ragazzi appena saliti a bordo, senza apparente motivo. Adesso, i carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito 4 misure cautelari per altrettanti ragazzi italiani indiziati, a vario titolo, dei reati di lesioni personali e furto, commessi per futili motivi e aggravati dall’ odio razziale. Tra gli indagati un ragazzo di 21 anni sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e altri tre, tra i 19 e i 20 anni, con l’ obbligo di dimora e divieto di lasciare l’abitazione nell’arco notturno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, aggressione razzista su un bus di linea in centro: eseguite 4 misure cautelari

In questa notizia si parla di: roma - centro - misure - cautelari

INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b" - In un’intervista esclusiva, Daniela Santanchè affronta il tema del turismo a Roma e l’assenza di servizi nel centro.

Aggressione razzista nel centro di Roma su un bus di linea. Misure cautelari per quattro ragazzi italiani. La vittima soccorsa in ospedale. #ANSA Vai su X

L'aggressione razzista è avvenuta a bordo di un autobus di linea nel centro di Roma ed è stata compiuta da quattro ragazzi italiani individuati grazie anche ai sistemi di videosorveglianza. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misur Vai su Facebook

Roma, aggressione razzista su bus di linea: 4 misure cautelari; CARABINIERI: ROMA - CITTADINO LIBICO INSULTATO, PICCHIATO E DERUBATO SUL BUS NEL CENTRO DI ROMA. A SEGUITO DI INDAGINI COORDINATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, CARABINIERI ESEGUONO ORDINANZA C; Roma, aggressione razzista a bordo di un autobus: 4 misure cautelari - LaPresse.

Roma, aggressione razzista su bus di linea: 4 misure cautelari - I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di quattro ragazzi italiani, accusati di aver compiuto un'aggressione razzista a bordo di un autobus di li ... Segnala msn.com

“Negro di m...”. Poi calci e pugni. Assalto razzista del branco su un bus di Roma centro - Quattro maggiorenni sottoposti a misure cautelari (uno ai domiciliari, con braccialetto elettronico), i min ... quotidiano.net scrive