Comuzzo Inter è lui l’alternativa a Leoni | altro derby di mercato con il Milan

Comuzzo Inter, le ultime sul futuro del difensore della Fiorentinna nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. L' Inter guarda al futuro e lo fa con attenzione particolare ai giovani talenti italiani. Come riportato dal Corriere della Sera, uno dei nomi piĂą caldi del mercato estivo è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, finito nel mirino di entrambe le milanesi. Tra Inter e Milan potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi il promettente centrale, considerato uno dei profili piĂą interessanti della nuova generazione azzurra. Tuttavia, se i nerazzurri dovessero uscire sconfitti da questa sfida, hanno giĂ pronto un piano B altrettanto intrigante: si tratta di Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina classe 2005.