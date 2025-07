La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025

Il fascino e l’eleganza di Paolo Sorrentino tornano a incantare il Festival di Venezia 2025 con "La Grazia", un film che promette emozioni profonde e interpretazioni memorabili. La storia d’amore, interpretata magistralmente da Toni Servillo e Anna Ferzetti, si prepara a conquistare il pubblico sul red carpet del Lido. Una scelta che conferma l’eccezionale livello della kermesse e anticipa un’edizione ricca di sorprese e grandi artisti. La pellicola si appresta a diventare uno dei momenti più attesi dell’anno cinematografico.

La Grazia di Paolo Sorrentino, una storia d’amore che vede nuovamente il regista dirigere Toni Servillo, è stato scelto come film d’apertura della prossima Mostra del Cinema di Venezia. La Grazia sarà presentato al Lido in concorso. Servillo recita in La Grazia al fianco di Anna Ferzetti, recentemente apparsa nel grande successo di Ferzan Ozpetek Diamanti. I dettagli della trama del nuovo film di Sorrentino sono ancora segreti, a parte il fatto che si tratta di una storia d’amore ambientata in Italia. La Grazia segnerà la settima collaborazione di Servillo con Sorrentino, che ha diretto finora 10 lungometraggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

