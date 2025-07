L' associazione ambientalista lancia la guida Il Mare in Tasca

Preparano le valigie per le ferie, l’associazione ambientalista presenta "Il mare in tasca", una guida essenziale per conoscere e proteggere il nostro patrimonio marino. In un momento in cui il Mediterraneo rischia di diventare un deserto di biodiversità, questa iniziativa invita tutti a riflettere e agire. Perché solo con consapevolezza e azione possiamo ancora salvare le meraviglie che il nostro mare ci offre quotidianamente.

L 'ondata di caldo che ha travolto le nostre città, sta bruciando tutto quello che trova sulla sua strada, compreso il nostro mar Mediterraneo che sta registrando, in alcune zone, temperature da incubo: +5°C oltre la media storica. Ondate di calore marine che stanno letteralmente "cuocendo il mare" più ricco di biodiversità al mondo. Un disastro ambientale che si consuma quotidianamente sotto i nostri occhi. Per questo, mentre gli italiani si preparano alle vacanze estive, Greenpeace lancia l'allarme più drammatico degli ultimi decenni: «Il cambiamento climatico è la minaccia più urgente per il Mediterraneo – tuona Chiara Campione, direttrice dell'organizzazione.

