Roma esplode un deposito di gas | il film dell' esplosione l' incendio il boato le sirene

Roma è sconvolta da un’onda di paura: un’esplosione improvvisa in un deposito di gas nel quartiere Prenestino ha scatenato un incendio devastante, accompagnato da un fragoroso boato e sirene d’allarme. Scene di panico invadono i social, con video che mostrano fiamme alte e automobili in fiamme. La piscina, anch’essa colpita dall’incendio, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche se non fosse stato per la presenza assente dei bambini.

Fiamme alte, poi l'improvviso boato. Attimi di paura a Roma, nel quartiere Prenestino, dove un'improvvisa esplosione partita da un distributore di carburante ha investito la zona circostante, terrorizzando i passanti. Nei video diffusi sui social si sentono i boati, si vedono le automobili andate a fuoco. Anche la piscina è stata devastata, ma, fortunatamente non c'erano ancora i bambini che la frequentano in questi giorni estivi, come si sente dalle prime testimonianze. Le immagini hanno registrato i momenti concitati dei soccorsi e il suono delle sirene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode un deposito di gas: il film dell'esplosione, l'incendio,"il boato, le sirene

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - boato - sirene

