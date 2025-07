Letizia di Spagna ci ricorda ancora una volta il Barbiecore

Letizia di Spagna si conferma icona di stile, incarnando ancora una volta il vibrante trend Barbiecore. La sua passione per il rosa shocking, simbolo di audacia e femminilità , non si esaurisce con il passare del tempo. E anche se questa tendenza sembra aver perso centralità , la regina continua a sorprendere con look irresistibili come quello Boss sfoggiato recentemente. È evidente che il fascino del rosa non ha intenzione di svanire: scopriamo insieme come Letizia lo reinventa con classe ed eleganza.

Sua Maestà è sempre stata una grande fan del trend che ha segnato il 2023. E anche se ormai questa tendenza pare abbia esaurito la sua carica, la regina non smette di indossare look rosa shocking, come quello Boss sfoggiato durante una delle sue ultime uscite.

