Europei femminili l’Italia vince all’esordio | 3 motivi per cui i tre punti con il Belgio erano già fondamentali

L’Italia femminile debutta con il piede giusto agli Europei, conquistando tre punti fondamentali contro il Belgio. Con un gol al 44’ di Arianna Caruso, protagonista di una prestazione brillante, le azzurre dimostrano di saper vincere in maniera strategica: rischiando poco, restando compatte e colpendo al momento giusto. Questa vittoria, in pieno stile Soncin, segna un passo importante verso obiettivi più ambiziosi.

Un gol di Arianna Caruso nel finale di primo tempo. È quel che basta all’Italia femminile per battere il Belgio all’esordio agli Europei con la rete al 44? della calciatrice del Bayern Monaco che ha poi deciso la gara. Tre punti in pieno stile Soncin: un’Italia che vince e lo fa rischiando poco, rimanendo compatta ma soprattutto colpendo il Belgio nel loro momento di massimo sforzo. Vittoria che ricorda tanto quella all’esordio dell’allenatore sulla panchina della nazionale femminile: in quella circostanza – il 22 settembre 2023 – la competizione era la Nations League, l’avversaria era la Svizzera, ma risultato e marcatrice erano gli stessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Europei femminili, l’Italia vince all’esordio: 3 motivi per cui i tre punti con il Belgio erano già fondamentali

