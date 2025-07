La Mostra del Cinema di Venezia 2025 si apre con La Grazia di Paolo Sorrentino

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 si prepara a brillare con un’incandescente anteprima: “La Grazia” di Paolo Sorrentino, in apertura ufficiale della 82ª edizione. Un evento imperdibile che promette emozioni e riflessioni profonde, inaugurando il concorso con stile e talento. La pellicola, presentata in anteprima mondiale, sarà proiettata al Lido, segnando un nuovo capitolo nella straordinaria carriera del maestro. Un’occasione unica per scoprire cosa Sorrentino ha in serbo per il pubblico internazionale.

Sarà "La Grazia" di Paolo Sorrentino il film d'apertura della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Il film, presentato in anteprima mondiale, sarà proiettato mercoledì 27 agosto nella prestigiosa Sala Grande del Palazzo del Cinema, inaugurando ufficialmente il concorso della Biennale Cinema 2025. Il nuovo film di Paolo Sorrentino in concorso al Lido. Scritto e diretto dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino, "La Grazia" è interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, ed è uno dei titoli più attesi del panorama cinematografico internazionale.

