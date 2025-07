Incidente ad un distributore di benzina forte esplosione a Roma | Tra i feriti 8 poliziotti un vigile del fuoco e un sanitario

Un incendio devastante ha scosso questa mattina Roma, al distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino. Un'onda di paura e sconcerto ha coinvolto la città, con otto poliziotti, un vigile del fuoco e un sanitario rimasti feriti nello scoppio. L'esplosione, avvenuta poco dopo le 8, ha causato un forte boato, lasciando i residenti sconvolti e sollevando importanti interrogativi sulla sicurezza degli impianti. La situazione è in fase di gestione, ma si teme che le conseguenze possano essere più gravi di quanto appa

Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l'incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran.

