L’hanno già chiamata posto di Signorini Grande Fratello si va verso una rivoluzione del reality

Il Grande Fratello si prepara a una rivoluzione epocale: Mediaset ha deciso di voltare pagina, abbandonando il modello tradizionale e lasciando alle spalle Alfonso Signorini. La prossima edizione, in partenza a settembre, sarà radicalmente diversa: niente VIP, niente maratone da sei mesi e, soprattutto, nessun Signorini al timone. Un cambiamento che incanterà i fan e rivoluzionerà il modo di vivere il reality. La domanda ora è: cosa ci aspetta nel nuovo corso?

Clamoroso cambio al vertice del Grande Fratello. La bomba è 'esplosa': Mediaset avrebbe deciso di rompe con il passato dicendo addio ad Alfonso Signorini. La nuova edizione del reality partirà a settembre completamente rinnovata: niente VIP, niente formula 'monstre' da sei mesi, e soprattutto niente Alfonso. Un colpo di scena che spiazza il pubblico: le indiscrezioni circolate fino a pochi giorni fa, secondo cui il giornalista sarebbe stato confermato alla guida anche nella stagione 20252026. Non solo, l'azienda avrebbe già deciso il sostituto. Anzi, la sostituta. L'anticipazione è arrivata dal giornalista Gabriele Parpiglia.

