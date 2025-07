Mondiale per Club 2025 | dove vederlo gratis in tv e streaming

momento perfetto per vivere il calcio internazionale senza spendere un euro. Grazie a numerose piattaforme e canali televisivi, potrai seguire ogni emozionante partita dal comfort di casa o in mobilità, senza perdere neanche un istante di questa storica edizione. Non resta che prepararsi a tifare, perché il Mondiale per Club 2025 sarà un evento imperdibile e accessibile a tutti gli appassionati!

La prima edizione del Mondiale per Club allargato a 32 squadre, voluto dalla Fifa come nuovo appuntamento per il calcio internazionale, riempie l’estate 2025 degli appassionati di pallone. Un mese di sfide negli Stati Uniti, antipasto del Mondiale vero e proprio che prenderà forma negli States, in Canada e in Messico a partire dal giugno 2026. Il Mondiale per Club sarà visibile gratuitamente sia in televisione che attraverso lo streaming: è il prodotto dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi dalla Fifa con DAZN per un miliardo di euro con la garanzia della trasmissione free, senza alcun obbligo di pagamento o di sottoscrizione di un abbonamento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club 2025: dove vederlo gratis in tv e streaming

