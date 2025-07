Ultimissime Inter LIVE | la telefonata tra Lautaro e Calhanoglu Pavard nella bufera social dei tifosi!

Scopri le ultime novità dall’universo nerazzurro con Inter Live, il punto di riferimento in tempo reale per i tifosi dell’Inter. Tra telefonate tra Lautaro e Calhanoglu e la bufera social sui pavard, il nostro aggiornamento non lascia spazio a dubbi: ogni giorno è una nuova emozione. Rimani sempre informato sulle news che contano e vivi l’atmosfera dell’Inter come se fossi in campo!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 3 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 2 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 1 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 30 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 29 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 3 LUGLIO. Sfogo Lautaro, parole che hanno coinvolto anche Thuram! Il retroscena: «Ecco cos’ha infastidito il Toro». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la telefonata tra Lautaro e Calhanoglu, Pavard nella bufera social dei tifosi!

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - telefonata - lautaro

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

https://inter-news.it/primo-piano/telefonata-lautaro-martinez-calhanoglu-su-invito-di-chivu/… Telefonata Lautaro Martinez-Calhanoglu su invito di Chivu - TS Vai su X

Telefonata tra Lautaro e Calha, ma ancora nessun chiarimento. E il prezzo del turco scende Lautaro e Calhanoglu prima se le sono dette a distanza, usando microfoni e social network. Poi – almeno questo – hanno deciso di stabilire un contatto diretto e pr Vai su Facebook

Calhanoglu, chiamata da Lautaro e l'Inter aspetta: così blocca anche Ederson; Lautaro chiama Calhanoglu ma la telefonata di chiarimento è un mezzo flop: l'Inter resta una polveriera; Gazzetta dello Sport - Telefonata tra Lautaro e Calhanoglu: cosa si sono detti dopo la polemica post-Fluminense.

Inter: scoppia anche caso Pavard, cosa c'è dietro la rottura tra Thuram e Lautaro - Scoppia il caso Pavard all'Inter: tifosi furiosi per una foto di una partita a padel dopo l'infortunio. Lo riporta sport.virgilio.it

Gazzetta dello Sport - Telefonata tra Lautaro e Calhanoglu: cosa si sono detti dopo la polemica post-Fluminense - Contatto telefonico tra Lautaro e Calhanoglu, protagonisti della polemica che ha travolto l'Inter nelle ultime ore. Come scrive msn.com