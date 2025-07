Stefano De Martino e le feste le lamentele dei vicini | Cosa succede di notte

Stefano De Martino torna sotto i riflettori, non per il suo talento, ma per le feste private che scatenano le lamentele dei vicini a Posillipo. Le serate movimentate del noto personaggio tv stanno facendo discutere l’intero quartiere: cosa succede realmente di notte? Tra divertimento e fastidio, il gossip si infittisce. E ora, la domanda è: quali sono i limiti tra privacy e rispetto per la comunità ?

Stefano De Martino è finito al centro del gossip per via di alcune feste private, che avrebbero movimentato (e non poco) le tranquille serate di Posillipo, uno dei quartieri più eleganti e panoramici di Napoli. Il tutto, ovviamente, all'interno della sua villa da sogno affacciata sul mare. La voce si è fatta strada piano piano, ma ora il brusio è diventato un chiacchiericcio sempre più insistente: le serate organizzate dall'ex ballerino stanno facendo storcere il naso a più di un vicino.

